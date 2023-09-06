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الخميس 07 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب النسائية يفوز على المغرب بثلاثية وديًا

منتخب النسائية
منتخب النسائية
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حقق منتخب مصر للسيدات، الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على نظيره المغربي، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد الإسكندرية في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في التصفيات الأفريقية 2024 المؤهلة لكأس العالم. 
سجل الأهداف الثلاثة للمنتخب سارة خالد، ومايا دياب، وحلا مصطفى.
ومن المقرر ان يخوض منتخب الكرة النسائية مبارتين وديتين مع نظيره المغربي  في مصر خلال شهر سبتمبر، انتهت الأولى اليوم، والثانية  يوم السبت المقبل.

منتخب النسائية يفوز المغرب
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