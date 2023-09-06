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الخميس 07 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمباراتي إثيوبيا وتونس

منتخب مصر
منتخب مصر
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يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمباراتي اثيوبيا والمقرر لها يوم 8 سبتمبر  في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسميًا بعد تصدر المجموعة، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر باستاد الدفاع الجوي.

شهد مران منتخب مصر مشاركة جميع اللاعبين بعد انضمامهم للمعسكر مساء أمس.

حضر مران منتخب مصر، جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، للاطمئنان على التحضيرات الأخيرة قبل مباراتي إثيوبيا وتونس.

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منتخب مصر معسكره
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