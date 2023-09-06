إنبي يفوز على الاتحاد السكندري وديًا إستعدادًا للموسم الجديد



فاز فريق الكرة بنادي إنبي،على نظيره الاتحاد السكندري،بهدفين مقابل هدف،في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأربعاء،على ملعب استاد حرس الحدود بالمكس،ضمن سلسلة الوديات التي يخوضها الفريقين،في إطار استعدادات الموسم الجديد.

سجل هدف التقدم لفريق الاتحاد السكندري،رجب عمران،ومع نهاية الشوط أصيب اللاعب إسلام ابوسليمة بشد في الخلفية فضل الجهاز الفني خروجه ونزول محمد زغلول بديلا لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني،احتسب محمد بسيوني،حكم المباراة،ضربة جزاء لانبي نتيجة عرقلة من " هشام صلاح" داخل منطقة الجزاء،سجل منها كالوشا التعادل لفريق إنبي،

ومن انفراد ل"مودي" لاعب انبي ينجح في احراز هدف التقدم لفريقه،ليتنهي اللقاء بفوز إنبي على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.