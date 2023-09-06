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الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تيجانا: أزمة قيد القوائم الأولى بقطاعات الناشئين بالزمالك انتهت

تيجانا
تيجانا
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أعلن إسماعيل يوسف تيجانا رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، انتهاء أزمة قيد القائمة الأولى الخاصة بفرق القطاع المختلفة بالنادي.

 وأكد رئيس قطاعات الناشئين  في تصريح صحفي مساء اليوم الأربعاء، أنه نجح في إنهاء هذا الأمر بعد التواصل مع مسؤولي اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، الذين تفهموا الوضع الحالي للنادي.

 وأشار إسماعيل يوسف، إلى قبول القوائم الأولى الخاصة باللاعبين الناشئين بالفرق المختلفة بشكل كامل، وفقا للوائح المنظمة للاتحاد المصري لكرة القدم. 

وقدم رئيس قطاعات الناشئين، الشكر للمسؤولين في اتحاد الكرة المصري على تعاونهم لإنهاء هذا الأمر، وعلى رأسهم جمال علام رئيس الاتحاد واللواء محمد حلمي مشهور عضو المجلس، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، وحمادة أنور مدير إدارة المنتخبات الوطنية لكرة القدم.

إسماعيل يوسف قطاعات الناشئين بنادي الزمالك أيمن مصطفى اتحاد الكرة المصري
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