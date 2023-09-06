عمار حمدي: المقاولون بوابة عودتي للأهلي والمنتخب الوطني

في أول تصريحاته عقب انضمامه لقلعة ذئاب الجبل تحدث عمار حمدي الوافد الجديد لنادي المقاولون العرب عن أسباب اختياره اللعب في صفوف ذئاب الجبل وطموحاته مع الفريق.

أكد عمار حمدي أن نادي المقاولون العرب بوابته للعودة من جديد لمنتخب مصر والنادي الأهلي وتعويض السنتين الماضيتين.

وواصل عمار حمدي:"اشكر نادي سيراميكا كليوباترا ومسؤولي النادي علي تفهمهم رغبتي باللعب بنادي المقاولون تحت قيادة شوقي غريب ".

وأوضح أنه سعيد بالانضمام لنادي المقاولون صاحب التاريخ العريق والتدريب تحت قيادة الكابتن شوقي غريب والذي له بصمة خاصة على عمار حمدي واقتناعه بي في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي فزنا بها في مصر نوفمبر ٢٠١٩ وكذلك اولمبياد طوكيو حيث كان المنتخب الأولمبي المصري ضمن أفضل ثمانية منتخبات علي مستوي العالم.

عمار حمدي كان أحد عناصر المنتخب الأولمبي الذين توج ببطولة أمم إفريقيا للشباب بالقاهرة لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية والتأهل لاولمبياد طوكيو 2020 تحت قيادة الكابتن شوقي غريب.