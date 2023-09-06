مدير مهرجان المسرح العربي: الهيكل الإداري 90% الشباب دون ال30

أعلن محمد عصمت، مدير مهرجان المسرح العربي، اليوم، عن الهيكل الاداري لمهرجان المسرح العربي عبر الصفحة الرسمية للمهرجان في دورته الرابعة التي تحمل إسم الفنان ماجد الكدواني، وهو المهرجان التابع لأكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الاسكندرية، تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة ورئاسة والدكتورة نبيلة حسن.

وقال عصمت في بيان اليوم، إن 90% من الهيكل الإداري للمهرجان لم يتخطوا ال30 عاما، ومعظمهم من طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية.



وأكد أن تنظيم مهرجان بهذا الحجم من قبل الطلاب والمواهب الشبابية يأتي تماشيا مع خطة تمكين الدولة للشباب إذ أن ذلك يعدهم للقدرة على تنظيم كافة الفعاليات الكبرى مستقبلا.

وأشار إلى أن طاقات الشباب الهائلة من النماذج الواعدة يثري من قيمة المهرجان كونهم قادرين على القيام بهذه الاعمال الادارية المرهقة بما يتمتعوا به من حيوية الشباب وشغف النجاح.

جاء ذلك قبل يومين من انطلاق المهرجان المقرر افتتاحه بعد غد الجمعة، في مكتبة الإسكندرية ويستمر حتى يوم 18 سبتمبر الجاري حيث يختتم في دار أوبرا الإسكندرية بحضور الفنان ماجد الكدواني وتكريم العروض الفائزة وعدد من الفنانين خريجي المعهد لما قدموه من أعمال فنية مميزة.