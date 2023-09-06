"التنظيم والإدارة" يبحث سبل اعتماد مركز تدريب الكوادر البشرية بجامعة الأقصر.. صور

بحث الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، ولجنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الأربعاء، آليات اعتماد مركز تدريب الكوادر البشرية بالجامعة، بحضور الدكتور محمد شحات، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عطيتو، المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي لكلية الطب، وجمال السيد، أمين عام الجامعة، وعمر مصطفى الصادق، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية.

ضم وفد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل من: عادل محمد عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية، ورئيس اللجنة، وفاطمة عيد سيد، بإدارة ترتيب جامعات وبحث علمي، وفاء عبد الحميد، بإدارة الكفاءة المؤسسية، وزينب جبريل، بإدارة التدريب، وسام المرسي، تخطيط القوى العاملة، ودكتور إسماعيل محمد العادلي، إدارة الشئون القانونية، وسيد عادل، مكتب المستشار القانوني.

وأوضح الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، أن مركز تدريب الكوادر البشرية بالجامعة، لم يقتصر على خدمة موظفي الجامعة فحسب، بل سيمكن الموظفين من خارج الجامعة في الحصول على الدورات التدريبية التي يحتاجها؛ لتطوير مساره المهني، وذلك في إطار حرص الجامعة على القيام بدورها نحو خدمة المجتمع.

وكان رئيس جامعة الأقصر، قد استقبل لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الإدارة المركزية للجامعة، وناقش معهم سبل تقديم الدعم الفني للجامعة، فضلًا عن دراسة احتياجات الجامعة من وظائف الكادر العام والكادر الخاص.

كما نظمت اللجنة عدد من ورش العمل لموظفي الجامعة، حول قانون الخدمة المدنية، وتنظيم الجامعات، على مدار اليومين الماضيين، بحضور الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، بحضور عمداء الكليات، والعاملين بالجهاز الإداري للجامعة.

وتناولت ورشة العمل مناقشة تطبيقات أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقانون تنظيم الجامعات، ودراسة آليات تطوير العمل الإداري، فضلًا عن رد اللجنة على كافة استفسارات الموظفين.

لجنة التنظيم والإدارة (1)

لجنة التنظيم والإدارة (2)

لجنة التنظيم والإدارة (3)

لجنة التنظيم والإدارة (4)

لجنة التنظيم والإدارة (5)

لجنة التنظيم والإدارة (6)

لجنة التنظيم والإدارة (7)

لجنة التنظيم والإدارة (8)

لجنة التنظيم والإدارة (9)

لجنة التنظيم والإدارة (10)

لجنة التنظيم والإدارة (11)

لجنة التنظيم والإدارة (12)

لجنة التنظيم والإدارة (13)

لجنة التنظيم والإدارة (14)

لجنة التنظيم والإدارة (15)