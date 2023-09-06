مدرسة يحيى البحيري الصناعية بالفيوم تحصد المركز الأول بمسابقة أكفأ مدرسة عسكرية

قام اللواء وليد حامد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني، باعلان نتيجة أكفأ مدرسة عسكرية على مستوى الجمهورية.

وفازت مدرسة الشهيد يحي البحيري الصناعية العسكرية بالفيوم، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة أكفأ مدرسة عسكري، وتم تكريم محمد محمد محمد الحصان مدير مدرسة يحيى البحيرى الثانوية الصناعية العسكرية.

وفي ذلك تقدمت، قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، برسالة شكر وتقدير لقيادات تعليم الفيوم، الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ومحمد عبدالسلام مدير عام إدارة التعليم الفني بالمديرية، وإدارة مدرسة الشهيد يحي البحيري الصناعية العسكرية بالفيوم، وذلك لدعمهم للمدارس العسكرية، والجهد المبذول في العمل فى تطوير العمل بمدارس التعليم الفني بالفيوم.