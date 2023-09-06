"مياه الفيوم": مراجعة إعداد الإجراءات التصحيحية للسلامة من قبل مسؤولي "القابضة"

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس القابضة للمياه ضرورة مراجعة إعداد الإجراءات التصحيحية لخطط سلامة ومأمونية المياه واستكمال الموافقات البيئية وإجراءات الإصحاح البيئي لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، بهدف الحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا السياق صرح المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن قيام الإدارة العامة للجودة وشئون البيئة، والإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه والصرف الصحي بالشركة القابضة بمراجعة إعداد الإجراءات التصحيحية لخطة سلامة ومأمونية المياه لنظام إمداد محطة مياه قحافة الجديدة الإصدار الثانى بعد تلافي ملاحظات الجهاز التنظيمى وتمهيداََ لتصديرها للجنة العليا للإعتماد ومراجعةالموقف البيئي والموافقات البيئية لمحطات معالجة الصرف الصحي بمحافظة الفيوم ومراجعة وبحث التخلص الآمن من المياه الناتجة عن أعمال غسيل المرشحات وأحواض المياه(الروبه).

علاوة على مناقشة ما تم بدراسة مامونية تداول الحمأة والتعديلات التى تمت عليها لإخراجها بالشكل النهائي، وما يخص شئون البيئة من مراجعة اعمال الإدارة البيئية للمحطات من إجراءات عمل دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروعات الصرف الصحي واعداد سجل الحالة البيئية وسجل المخلفات وايضا رصد الملوثات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المحطات ومراجعة إجراءات عملية التخلص الأمن من المخلفات أو بإعادة استخدامهما.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى خلف والدكتور حسن عبدالله من الشركة القابضة، والدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل، والدكتورة منى حسن مدير عام الجودة وشئون البيئة والدكتورة إيمان السيد مدير إدارة شئون البيئة والدكتور علاء عبد التواب مدير إدارة سلامة ومأمونية المياه والدكتور عصام محمد بشركة مياه الفيوم.

وأكد النجار أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بمأمونية وجودة مياه الشرب وإجراءات الموافقات البيئية والإصحاح البيئي لمحطات الصرف والرقابة والمتابعة الدقيقه لكافة الإجراءات التصحيحية التي تكفل استدامة وتجويد خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وتابعت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل بالشركة موضحة أن قطاع المعامل يعمل بصورة مستمرة بمراجعة الإجراءات التصحيحية ومراقبة ومتابعة نظام إمداد محطات مياه الشرب والإدارة البيئية لمحطات الصرف وسحب عينات بشكل دائم على مدار اليوم للتأكد من مطابقة عينات مياه الشرب والصرف الصحي للمعايير القياسية.