المحكمة في حيثيات أحداث السلام: المتهمين قاموا باستخدام القوة والعنف والأسلحة

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل عمران، ومحمد نبيل، ورئيس النيابة معتز عبدالله، وأمانة سر محمد عبد السلام هلال، حيثيات الحكم علي 22 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ أحداث قسم السلام".

وقالت المحكمة في الحيثيات، إن المتهمين قاموا بتحريض آخرين مجهولين على التجمهر أمام قسم شرطة ثان السلام ومحاولة اقتحامه وقطع الطريق بأن قاموا بالصياح دافعين ومشجعين لهم على ارتكاب الجرائم محل الاتهام، وعلى إثر ذلك التحريض تجمهر المتهمين وبعض الأهالي بلغ عددهم ثلاثة آلاف شخص تقريبًا أمام ديوان القسم بغرض الاعتداء على مبنى ديوان القسم وضباط وأفراد القسم والأشخاص باستخدام القوة والعنف مستخدمين ما بحوزتهم من أسلحة نارية خرطوش ومواد مفرقعة وأسلحة بيضاء مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص كذا حجارة وزجاجات وقاموا بالتوجه صوب قسم شرطة السلام ثان لتحقيق أملهم المنشود وقاموا بترديد الهتافات العدائية ضد وزارة الداخلية والدولة.

ووجرى الحكم بالسجن المشدد ٥ سنوات على كل من محمد أحمد صالح خليل، عبد اللطيف محمد أبو الحسن "وصحة اسمه عبد اللطيف أبو الحسن علي"

ومحمد عبد الهادي عبد الفتاح، حسين عبد المنعم حسين علي، إسلام أحمد عبد الستار أحمد "وصحة اسمه إسلام أحمد عبد الساتر أحمد، حاتم علي السيد علي، ماجد حمدي عبد الله أحمد، أحمد محمد مخيمر عثمان، كريم محمد خميس علي، محمد صبحي أنور غنيم، محمود سامي محمود عبد الجواد، ياسر سيد إبراهيم سيد، مصطفى كامل محمود كامل، عمرو محمد أحمد إسماعيل، مؤمن إبراهيم عبد اللاه، حسام محمد حسن علي، محمد مصطفى محمد مصطفى، محمد سمير فوزي عبد الفتاح بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم.

وعاقبت المحكمه المتهمين مصطفى حسين عبد النبي حسن، أحمد حسين جلال أبو زيد، محمود محمد أبو سريع، محمود مصطفى محمد مصطفى بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليهم.