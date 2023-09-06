بعد رحيل السقا.. فيوتشر يقترب من تعيين ميهوب مديرا رياضيا

اقتربت إدارة فيوتشر من تعيين علاء ميهوب مديرا رياضيا للنادي ومديرا للكرة وذلك خلفا لعبدالظاهر السقا الذى رحل اليوم الأربعاء.

كان فيوتشر قد أعلن رحيل علي ماهر مدرب الفريق بنهاية الموسم المنقضي وتولي بديلا له المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو.

وعمل فورموسينيو كمساعد مدرب مع جوزيه مورينيو أثناء فترة توليه تدريب ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

وتولى فورموسينيو تدريب الهلال السوداني، ثم انتقل لتدريب خريبكة المغربي، ومنه لنادي سترونجيست البوليفي قبل أن يتولى تدريب نادي فيوتشر إف سي من بداية الموسم.

ويشارك فيوتشر في كأس الكونفيدرالية بالموسم الجديد وذلك بعد حصد المركز الرابع لجدول ترتيب الدوري في الموسم الماضي مع المدرب علي ماهر.