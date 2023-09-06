خسارة منتخب الطائرة أمام الجزائر في بطولة أفريقيا

تلقى منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة الخسارة أمام نظيره الجزائرى بنتيجة 3/0 فى ثان مواجهاته بالبطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجارى بإستاد القاهرة.

جاءت نتائج الأشواط كالتالى:(25/21)،(25/22)،(25/ 19).

و بهذه النتيجة أضاع منتخب مصر تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بعد الفوز على نظيره بوروندى بنتيجة 3/0 فى بقاء إفتتاح المنافسة مساء الأحد الماضى.

ويقع منتخب مصرفى المجموعة الأولى بجانب بوروندي والجزائر، فيما ضمت المجموعة الثانية، تونس ومالى وتنزانيا وتشاد، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون وكينيا وغانا وليبيا، وضمت المجموعة الرابعة، المغرب ورواندا والسنغال وجامبيا.

وضمت القائمة النهائية للمنتخب كلا من: حسام يوسف وأشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفى وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.

وشهدت آخر استعدادات منتخب مصر للكرة الطائرة الأول للرجال الفوز على نظيره المغربى 3/1 وديا، فى إطار آخر ودياته بعد تلقى خسارة من ليبيا 3/0، قبل الاتفاق على خوض شوط إضافي نجح الفراعنة فى الفوز به بنتيجة 25/14.

وخاض منتخب رجال الكرة الطائرة معسكرا خارجيا قويا فى تركيا ومقدونيا وسلوفينيا، شهد وديات أوروبية قوية أيضا فى إطار الاستعدادا للمنافسة.