المستشار وليد حمزة: تيسيرات لمنظمات المجتمع المدني للرقابة على الانتخابات المقبلة

أجري الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة حوارا تليفزيوني مع المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حول استعدادات الهيئة الوطنية للإنتخابات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة .

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن قرابة 65 مليون مواطن اصبح لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة ، وان مجلس إدارة الهيئة الوطنية منح تيسيرات عديدة لكافة مؤسسات المجتمع المدني للرقابة علي الانتخابات الرئاسية المقبلة سواء كانت منظمات محلية أو مؤسسات دولية، ويحمل الحوار العديد من المفاجات الهامة .

ويذاع الحوار يوم الإثنين القادم في برنامج كلام في السياسة تمام الساعة الساعة 7 مساءً علي شاشة قناة إكسترا نيوز.