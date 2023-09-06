أجري الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة حوارا تليفزيوني مع المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حول استعدادات الهيئة الوطنية للإنتخابات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة .
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن قرابة 65 مليون مواطن اصبح لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة ، وان مجلس إدارة الهيئة الوطنية منح تيسيرات عديدة لكافة مؤسسات المجتمع المدني للرقابة علي الانتخابات الرئاسية المقبلة سواء كانت منظمات محلية أو مؤسسات دولية، ويحمل الحوار العديد من المفاجات الهامة .
ويذاع الحوار يوم الإثنين القادم في برنامج كلام في السياسة تمام الساعة الساعة 7 مساءً علي شاشة قناة إكسترا نيوز.
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المستشار وليد حمزة: تيسيرات لمنظمات المجتمع المدني للرقابة على الانتخابات المقبلة
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أجري الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة حوارا تليفزيوني مع المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حول استعدادات الهيئة الوطنية للإنتخابات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة .
أجري الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة حوارا تليفزيوني مع المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حول استعدادات الهيئة الوطنية للإنتخابات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة .