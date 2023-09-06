منها زيت الطعام.. ناميبيا تحظر استيراد بعض المنتجات من أنجولا لمعايير صحية

حظرت هيئة الواردات في ناميبيا استيراد بعض أنواع الطعام، من أنجولا، مثل المعجنات وزيت الطهي والمشروبات الروحية قائلة إنها لا تمتثل للوائح الصحية.

وقال المتحدث باسم هيئة الواردات الناميبية، توناتيني شيدودو - في بيان صحفي اليوم - إن هذه المنتجات ليس لها تاريخ انتهاء صلاحية واضحة، وغير مدون عليها مكونات السلعة، ولا يتم توفير نسخة إنجليزية على عبواتها، بينما تفتقر السجائر إلى التحذيرات الصحية.

وقال "نحث المستهلكين على توخي اليقظة والحذر عند شراء الطعام، لأن بعض المنتجات تحتوي على مكونات خطيرة وليس لها تاريخ انتهاء".