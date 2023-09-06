اختيار 81 عارضة للمشاركة بجناح سيدات الأعمال الإسماعيلية في معرض أهلا مدارس

قام مجلس سيدات أعمال الغرفة التجارية، برئاسة آمال محمود عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس المجلس، وعضوات المجلس، بالانتهاء من فرز طلبات العارضات للمشاركة في معرض اهلا مدارس ٢٠٢٣، وذاك للتخفيف عن كاهل المواطن المصري.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وأمين صندوق مساعد الاتحاد العام للغرف التجارية.

استهدف الفرز اختيار كافة الأنشطة الخاصة بمعرض أهلا مدارس، من كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وخلال الفرز تم اختيار ٨١ عارضة، مع مراعاة التناوب خلال فترة إقامة المعرض، لتنوع المنتجات وتحقيق أكبر استفادة ممكنه للمواطنين، ومن المقرر افتتاحه ١٥ سبتمبر الجاري، بالتعاون بين محافظة الإسماعيلية والغرفة التجارية المصرية بالمحافظة، ومديرية التموين والتجارة الداخلية ومديرية الأمن.

واكدت رئيس مجلس سيدات أعمال الغرفة التجارية، حرص رئيس الغرفة، بدراسة كافة المنتجات والأسعار، قبل العرض والتأكد من جودتها وبأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

وأشارت آمال محمود، إلى أن المعرض يتيح فرصة مميزة لفتح نوافذ تسويقية جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة، وبأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، مؤكدة أنّ رؤية استراتيجية تمكين المرأة 2030 ترتكز على أن تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في عام 2030.