كيف تهدد الزيادة السكانية القارة الأفريقية؟.. تقرير «القاهرة الإخبارية» يكشف التفاصيل

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «كيف تهدد الزيادة السكانية القارة الأفريقية».

وذكر التقرير، أن تقارير الأمم المتحدة تناولت الوضع السكاني في أفريقيا، حيث لا تتوقف التحذيرات من ارتفاع معدل النمو السكاني في القارة السمراء.

ويأكل هذا النمو الأخضر واليابس ويدفع الملايين من أبناء أفريقيا للصعود إلى مراكب الموت في البحار بحثا عن فرصة في البلدان الأوروبية.

وتعتبر أفريقيا هي قنبلة النمو الديموغرافي في العالم، وهو ما ذكرته التقارير الأممية كافة، فالقارة السمراء ستمثل 25% من سكان العالم بحلول عام 2050 مقابل 17.8% في عام 2022، وهي القارة التي تضم أكبر دول العالم من حيث معدلات الفقر والنمو السكاني وفي مقدمتها النيجر والصومال والكونغو.