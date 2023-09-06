رئيس مجلس الأعمال الأفريقي: إعلان نيروبي بحث الوصول إلى صفر انبعاثات حرارية

قال الدكتور أماني عصفور رئيس مجلس الأعمال الأفريقي، إنّ إعلان قمة أفريقيا للمناخ المنعقدة في نيروبي تطرق إلى أمور كثيرة منها العمل على الوصول إلى صفر انبعاثات حرارية، حيث إنها مسؤولة عن 3% من الانبعاثات الحرارية العالمية لكنها الأكثر تضررا في العالم.

وأضاف عصفور، في لقاء ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «القمة بحثت الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والاقتصاد الأخضر، وهناك الكثير من الأطراف المعنية في هذا الصدد، كما أن الوظائف الخضراء تمثل التنمية المستدامة وتقلل الانبعاثات الحرارية».

وتابعت، أن القمة بحثت التصنيع بالطاقة المتجددة والاستثمار في السيارات الكهربائية، ففي حلول عام 2030 سيمتلك العالم 200 مليون سيارة كهربائية تعمل بالطاقة الكهربائية، ولابد من تناغم كل الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للاستثمار وتدشين مشروعات قومية كبيرة على مستوى القارة الأفريقية للاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، كما أن أفريقيا فيها 49% من حصيلة الطاقة المتجددة على مستوى العالم.

