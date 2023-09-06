خطة تأمين إسعافية استثنائية للمؤتمر العالمي للسكان .. صور

أعلن الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية انطلاق خطة التأمين الإسعافية لفعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، والذي تستضيفه مصر في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري.

وأوضح رشيد، أن هيئة الإسعاف حشدت أكثر من 100 من أفراد الفرق الإسعافية المتميزة فنياً وعلمياً مصحوبين بعدد يقارب 40 مركبة إسعافية مجهزة للعمل كوحدة عناية مركزة لتأمين كافة الضيوف والوفود المشاركة في المؤتمر.

وأشار الى أن توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، تضمنت أن تتسع الخطة التأمينية لتشهد تأمين كافة ضيوف ووفود المؤتمر فور وصولهم لأرض مصر، حيث تم تأمين مطار القاهرة الدولي بعدد 6 سيارات إسعاف بأرض المهبط.

تم الدفع بعدد 6 سيارات إسعاف أخرى لتأمين مقرات إقامة الوفود، كما تم تكثيف التغطية الإسعافية على الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية للعاصمة الإدارية الجديدة بعدد 20 سيارة إسعاف مؤهلة للتعامل مع كافة الطوارئ الطبية والإسعافية.

وأضاف رشيد، أن قاعات واروقه المؤتمر شهدت تدشين هيئة الإسعاف لعيادة طبية متكاملة قائم عليها فريق طبي واسعافي متكامل، وتم تزويد قاعة المؤتمر الرئيسية بسيارة جولف كار إسعافية (Golf Car) قادرة على إجلاء اي حالة مرضية من بين أروقة المؤتمر لمنطقة الإخلاء الطبي حيث تتمركز سيارات الإسعاف.

وأكد أنه تم الدفع بعدد 3 فرق إسعافية مترجلة (Rescue Team) تجوب قاعات المؤتمر لتوفير التأمين الإسعافي بشكل لحظي للوفود المشاركة أثناء انعقاد جلسات المؤتمر، حيث تمتلك تلك الفرق كافة التجهيزات الإسعافية للتعامل مع الحالات الطارئة والتي تتضمن جهاز (Aed).

وأوضح رشيد أن الخطة تضمنت إمكانية الدفع بعدد 35 سيارة إسعاف إضافية لمحيط العاصمة الإدارية في حالة الاحتياج، مؤكدا أن توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار تطرقت إلي ضرورة أن تستند الخطة التأمينية على تكثيف التغطية الإسعافية للمؤتمر بالتوازي مع ضمان إستمرار الخدمة الإسعافية بوتيرة طبيعية للمواطنين بمحيط محافظة القاهرة.

في ذات السياق أوضح رشيد، أنه فور صدور التوجيهات بتشكيل اللجان التنظيمية والتنسيقية للمؤتمر، تم تفعيل غرفة الطوارئ والازمات بالمقر الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية والتي يرأسها الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتشرف على متابعة ورصد وتيرة العمل بشكل لحظي وعلى مدار 24 ساعة متواصلة.