السيطرة على حريق منزل بالفيوم دون وقوع إصابات

اندلع حريق هائل بمنزل مكون من 3 طوابق بحي الصيفية بمدينة الفيوم، مساء اليوم الأربعاء، بسبب حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربية للمنزل والذي تسبب في اشتعال النيران في محتويات المنزل ، وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه واتخاذ اللازم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة، بنشوب حريق في منزل مكون من 3 طوابق بحي الصيفية بنطاق قسم شرطة ثان الفيوم، وتحديدًا في الطابق الثاني من المنزل.

على الفور هرعت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وجرى إخماد النيران دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية، أو إصابات، وقبل أن تمتد إلى باقي الطوابق أو العقارات المجاورة.

تبينّ من التحريات الأولية أنّ ماس كهربائي في الدائرة الكهربية بالمنزل، تسبب في اشتعال الحريق، وأنه لا توجد أي شبهة جنائية في اشتعال الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.