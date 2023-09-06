الإمارات والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، اليوم الأربعاء في أبوظبي، مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي للشؤون الخليجية لويجي دي مايو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) أهمية التعاون البناء الإماراتي الأوروبي في مواجهة التحديات العالمية وإعلاء قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.

وأشار غباش إلى العلاقات المتينة التي تربط الإمارات والاتحاد الأوروبي والمبنية على المصالح المشتركة منذ توقيع اتفاقية التعاون عام 1988، وإلى أن للجانبين مصالح مشتركة لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، مؤكدا أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات الثنائية.

وأعرب عن التطلع إلى تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بما يصب في صالح شعوب المنطقتين خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطورات وتحديات كبيرة وما يتطلبه ذلك من توحيد للمواقف والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، منوها بالزيارة المرتقبة لوفد المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي إلى البرلمان الأوروبي في فرنسا الأسبوع المقبل، وعقد الاجتماع الثامن مع وفد شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي.

وأشار رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي إلى ضرورة توحيد المجتمع الدولي جهوده لمواجهة التغير المناخي، مؤكدا سعي الإمارات من خلال رئاستها لمؤتمر "كوب 28" إلى تقريب وجهات النظر العالمية حيال جميع الملفات الدولية ذات الصلة بتغير المناخ، منوها بأهمية الدور البرلماني في مكافحة التغير المناخي.

من جانبه، أكد دي مايو أن الإمارات شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي وجسر بين الشرق والغرب؛ تمتلك دورا محوريا على الساحة الدولية، مثمنا استضافة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين، لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.