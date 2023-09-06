بالأسماء.. إصابة 17 شخصًا بينهم 6 أطفال في انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

أُصيب 17 شخصًا بينهم 6 أطفال بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي بدائرة محافظة الفيوم، بعد إسعاف طهما اتجاه أسيوط، وإصابة 17 شخصًا.



وأسفر الحادث عن إصابة كل من:

سعيد عاشور أحمد حسن (47 سنة)، عمرو وائل نور الدين (16 سنة)، محمد عبد المعز أحمد عبد المطلب (34 سنة)، جودي محمد عبد المعز عبد المطلب (6 سنوات)، أنس محمد عبد المعز عبد المطلب (5 سنوات)، أشرقت محمد عبد المعز عبد المطلب (3 سنوات)، تسنيم محمد عبد المعز (سنة)، هلال عبد الحكم عبد الغفار (22 سنة)، فاطمة عزيز عبد اللطيف محمد (35 سنة)، نور ربيع موسى (سنتين)، محمود إسماعيل محمد عابد (40 سنة)، هالة أحمد حسن (30 سنة)، حميدة كامل إبراهيم (55 سنة)، آية خالد نجيب عبد الحليم (25 سنة)، نجلاء عبد الفتاح رجب (40 سنة)،أميرة رمضان جبر (23 سنة)، ومحمد صديق محمد (32 سنة).

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بـ 7 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم، كما تحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.