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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير دفاع أوكرانيا الجديد يتعهد بتحرير بلاده

رستم أوميروف
رستم أوميروف
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أعلن وزير الدفاع الأوكراني الجديد، رستم أوميروف، اليوم الأربعاء، تعهده بتحرير كامل التراب الأوكراني من التقدم العسكري الروسي على الأراضي الأوكراني، في إطار الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا منذ فبراير من العام الماضي.

وقال أوميروف، عقب تصويت البرلمان الأوكراني على توليه مهام منصبه، أنه سيقوم بكل ما بوسعه من أجل تحقيق الانتصار لأوكرانيا على روسيا، وتحرير البلاد من الاحتلال الروسي، وذلك على حد تعبيره.

وأضاف خلال منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن مخططه يتمثل في التركيز على تحقيق الانتصار دون التنازل عن أي شبر من أراضي بلاده.

يأتي ذلك فيما تسعى القوات الأوكرانية لتحقيق تقدم في عدة محاور وجبهات عسكرية، من خلال تدبير هجوم مضاد على القوات الروسية في عدة مناطق.

البرلمان الأوكراني هجوم مضاد على القوات الروسية روسيا وأوكراني وزير دفاع أوكرانيا رستم أوميروف
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