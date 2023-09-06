محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات معرض أهلًا مدارس

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماع المتابعة الأسبوعي، وجرى خلاله استعراض آخر الاستعدادات للتجهيز لمعرض أهلا مدارس من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الغرفه التجاريه، لإقامة معارض أهلا مدارس بمدن جنوب سيناء لتقدم الزي المدرسى وكل المستلزمات المدرسية.

كما عرض المهندس إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء على محافظ جنوب سيناء

انجازات المديرية بالإضافة للأعمال الرقابية، وتوفير السلع.

تم عرض المنشآت التموينية التى تم تشغيلها وتطويرها خلال شهر أغسطس ومنها:

ا- تشغيل فرع جمعيتي بالسوق الحضري بمدينة الطور؛ لتقديم الخدمات التموينيه لاهالى منطقة النصر والزهراء.

2- تشغيل مجمع راس سدر السياحى بمنطقة أبوصويرة دلتا ماركت لتقديم السلع الغذائية بأسعار منخفضة.

3- رفع كفاءة مستودعي دقيق دهب وسدر.

4- تطوير محطة وقود التعاون بالطور كي تظهر بالمظهر الحضارى للعاصمة ورفع كفاءتها.