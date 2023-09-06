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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات معرض أهلًا مدارس

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماع المتابعة الأسبوعي، وجرى خلاله استعراض آخر الاستعدادات للتجهيز لمعرض أهلا مدارس من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الغرفه التجاريه، لإقامة معارض أهلا مدارس بمدن جنوب سيناء لتقدم الزي المدرسى وكل المستلزمات المدرسية.

كما عرض المهندس إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء على محافظ جنوب سيناء
انجازات المديرية بالإضافة للأعمال الرقابية، وتوفير السلع.

 تم عرض المنشآت التموينية التى تم تشغيلها وتطويرها خلال شهر أغسطس ومنها:
ا- تشغيل فرع جمعيتي بالسوق الحضري بمدينة الطور؛ لتقديم الخدمات التموينيه لاهالى منطقة النصر والزهراء.
2- تشغيل مجمع راس سدر السياحى بمنطقة أبوصويرة دلتا ماركت لتقديم السلع الغذائية بأسعار منخفضة.
3- رفع كفاءة مستودعي دقيق دهب وسدر.
4- تطوير محطة وقود التعاون بالطور كي تظهر بالمظهر الحضارى للعاصمة ورفع كفاءتها.

- اجتماع المتابعة الأسبوعي - اللواء خالد فودة - محافظ جنوب سيناء - مديرية التموين والتجارة الداخلية - معرض أهلا مدارس
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