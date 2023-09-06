احتفالًا بمئويته.. تراث "سيد درويش" على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور

تًقيم وزارة الثقافة من خلال قطاعاتها المتعددة، عددًا من الفعاليات والأنشطة الثقافية الفنية المتنوعة، في الذكرى المئوية لرحيل فنان الشعب "سيد درويش"، وذلك في إطار برنامج وزارة الثقافة للاحتفاء برموز مصر، تخليدًا لذكراهم، وامتنانًا بما قدموه، وبما يستهدف صون مفرداتنا الثقافية الزاخرة بكنوز الفن والمعرفة.

وتنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، بهذه المئوية، بعدد من الفعاليات المتنوعة التي تقام على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

فعلى مسرح معهد الموسيقى العربية، يقام حفلًا لفرقة الموسيقى العربية للتراث الأحد 17 سبتمبر الجاري، ويحتضن المسرح الصغير ندوة ثقافية تستضيف كلًا من: الدكتورة رانيا يحيى عميد المعهد العالي للنقد الفني، ومحمد درويش بمشاركة جمعية أصدقاء سيد درويش، وفرقة تراث سيد درويش، الأربعاء 13 سبتمبر الجاري، وصالونًا ثقافيًا عن تراث سيد درويش الموسيقي، وذلك يوم الأربعاء 19 سبتمبر الجاري.

كما يقام بأوبرا الإسكندرية حفل لفصل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب، السبت 16 سبتمبر الجاري، وحفل لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي على مسرح "سيد درويش"، الخميس 21 سبتمبر الجاري، وحفل لفرقة تراث سيد درويش، السبت 23 سبتمبر الجاري، وصالون ثقافي يتحدث عن السيرة الذاتية للفنان سيد درويش يضم عرضًا فنيًا لبعض أغانيه والحديث عن تاريخ كل أغنية، كما سيعرض نادي السينما فيلم "بصمات"، عن السيرة الذاتية لسيد درويش، ويستضيف نخبة من المتخصصين لعرض تاريخ وأعمال فنان الشعب، وذلك يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

ويُقام على مسرح أوبرا دمنهور حفل لفصل كورال ذوي القدرات الخاصة بمركز تنمية المواهب 17 سبتمبر الجاري.

كما يًقيم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، أمسية ثقافية، والتي تستهل بعرض فيلم تسجيلي قصير عن مسيرة عطاء الفنان الراحل، بمشاركة الموسيقار راجح داوود الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى، والدكتورة رشا طموم الأستاذة بقسم النظريات والتأليف كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، الدكتور محمد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بأكاديمية الفنون، الشاعر ميسرة صلاح الدين الكاتب المسرحي والمترجم، والدكتورة نانسي إبراهيم الناقدة ومدرس الأدب والنقد الحديث بكلية الآداب، جامعة قناة السويس، والكاتب الصحفي جمال عبد الناصر، وذلك بالخامسة مساء الخميس 14 سبتمبر الجاري، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وتُنظم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، عددًا من الفعاليات بهذه المناسبة، حيث تُقيم الدار معرِضًا وثائقيًا ببهو المجلس الأعلى للثقافة، يتضمن أهم ما كُتب عن الفنان "سيد درويش" في الصحف والمجلات والدوريات -إبان حياته وبعد رحيله-، كما تًنظم الهيئة احتفالية خاصة بمقر دار الكتب بكورنيش النيل بالثانية عشرة من ظهر الأربعاء ١٣ سبتمبر الجاري، وتبدأ الاحتفالية بندوة للفنان هاني شنودة، الذي يتحدث عن مسيرة سيد درويش، ومواقفه الوطنية وأغانيه التي أثرت في وجدان المصريين. ويتخلل الاحتفالية عرض لفيلم تسجيلي عن فنان الشعب، وتقدم دار الكتب المصرية للجمهور مقطوعات صوتية نادرة بصوت "سيد درويش" من كنوز الدار، وعلى هامش الاحتفالية، تُقيم قاعة الاطلاع الرئيسة في الدار معرضًا لأبرز ما كتب عن فنان الشعب سيد درويش.

و يستمر البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية التابع لقطاع الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، في تقديم العرض المسرحي الاستعراضي "سيد درويش" والذي يُعرض على "مسرح سيد درويش" بأكاديمية الفنون، حتى العاشر من سبتمبر الجاري.

كما يستضيف مركز إبداع قبــة الغـــوري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، حفلًا فنيًا لفرقة "تراث سيد درويش"، والتابعة لجمعية أصدقاء موسيقى سيد درويش" بالثامنة مساء السبت السابع عشر من سبتمبر الجاري.

ويقيم بيت الغناء العربى، التابع للصندوق، "صالون مقامات بيت الغناء العربي"، بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية بعنوان "سيد درويش عبقري الموسيقى وإمام الملحنين"، ويستضيف الصالون الفنان هاني عادل إبراهيم وفرقته الموسيقية، وذلك بالثامنة مساء الخميس الرابع عشر من سبتمبر الجاري.