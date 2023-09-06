عقوبات أمريكية على شقيق "حميدتي".. ارتكب جرائم حرب بحق مدنيين

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على عبد الرحيم دقلو شقيق محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي" قائد قوات الدعم السريع السودانية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق مدنيين، وقتل عدد كبير من المواطنين السودانيين بدوافع عرقية، خلال الحرب الدائرة في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن القرار استند إلى معلومات تشير إلى أن نائب قائد الدعم السريع ارتكب فظائع بحق مواطنين سودانيين وعمليات قتل جماعي في إقليم دار فور بدوافع عرقية، وكان أبرز من قتل على يديه والي غرب دار فور خميس عبدالله أبكر وشقيقه.

وأضاف بلينكن أن بلاده ستستخدم كل قدراتها لإيقاف الحرب الدائرة في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني التي بدأت منذ 15 إبريل من العام الجاري.