ads
الأربعاء 06 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

حماية المستهلك يحذر من صفحة وهمية تسرق البيانات البنكية للأفراد

حماية المستهلك
حماية المستهلك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حذر جهاز حماية المستهلك المواطنين من وجود صفحة إلكترونية على وسائل التواصل الإجتماعي تدعِي أنها تابعة لشركة متخصصة في بيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية "بنظام التقسيط".

وأوضح الجهاز، أن تلك الصفحة تعلن عن توفير قروض للمستهلكين، من خلال برامج التقسيط الخاصة بالشركات العاملة في هذا المجال أو صرف الأرصدة الخاصة بالمستهلكين علي تطبيقات الشركات المشار إليها، وتكون بنسبة أقل مما هو موجود.

وأضاف: كما أعلنت تلك الصفحة عن مجموعة من الشروط اللازمة لأستحقاق صرف المبلغ المستحق محل القرض، وبعد ذلك يتم جمع بيانات خاصة بالمستهلكين تتضمن بطاقة الرقم القومي - فيزا مشتريات - كارنيه النادي - بطاقة ضريبية - سجل تجاري.

وقام جهاز حماية المستهلك بمتابعة ورصد  التعليقات على “الصفحة المُزيفة”، حيث تبين أنها غير تابعة للكيان القانوني المنتحلة لصفته، ولكنها في الوقت نفسه تخترق حسابات المتابعين الشخصية وسرقة بيناتهم والرصيد الخاص بهم.

وتلقى الجهاز أيضًا بلاغًا من الشركة المالكة للعلامة التجارية أكدت فيه أنها متضررة من وجود صفحة وهمية علي السوشيال ميديا، وتدعي تبعيتها للشركة، وهو على خلاف الحقيقة.

وناشد الجهاز المواطنيين بتوخي الحذر وعدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو التعامل مع أى صفحة إلا بعد التأكد من أنها الصفحة الرسمية التابعة لأحد الكيانات التجارية الشرعية.

صفحة وهمية جهاز حماية المستهلك سرقة بيانات بنكية مواقع التواصل الاجتماعي
ads