حماية المستهلك يحذر من صفحة وهمية تسرق البيانات البنكية للأفراد

حذر جهاز حماية المستهلك المواطنين من وجود صفحة إلكترونية على وسائل التواصل الإجتماعي تدعِي أنها تابعة لشركة متخصصة في بيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية "بنظام التقسيط".

وأوضح الجهاز، أن تلك الصفحة تعلن عن توفير قروض للمستهلكين، من خلال برامج التقسيط الخاصة بالشركات العاملة في هذا المجال أو صرف الأرصدة الخاصة بالمستهلكين علي تطبيقات الشركات المشار إليها، وتكون بنسبة أقل مما هو موجود.

وأضاف: كما أعلنت تلك الصفحة عن مجموعة من الشروط اللازمة لأستحقاق صرف المبلغ المستحق محل القرض، وبعد ذلك يتم جمع بيانات خاصة بالمستهلكين تتضمن بطاقة الرقم القومي - فيزا مشتريات - كارنيه النادي - بطاقة ضريبية - سجل تجاري.

وقام جهاز حماية المستهلك بمتابعة ورصد التعليقات على “الصفحة المُزيفة”، حيث تبين أنها غير تابعة للكيان القانوني المنتحلة لصفته، ولكنها في الوقت نفسه تخترق حسابات المتابعين الشخصية وسرقة بيناتهم والرصيد الخاص بهم.

وتلقى الجهاز أيضًا بلاغًا من الشركة المالكة للعلامة التجارية أكدت فيه أنها متضررة من وجود صفحة وهمية علي السوشيال ميديا، وتدعي تبعيتها للشركة، وهو على خلاف الحقيقة.

وناشد الجهاز المواطنيين بتوخي الحذر وعدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو التعامل مع أى صفحة إلا بعد التأكد من أنها الصفحة الرسمية التابعة لأحد الكيانات التجارية الشرعية.