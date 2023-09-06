فيفا يشيد بخبرة الأهلي في كأس العالم للأندية

أشاد الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية، بالنادي الأهلي قبل انطلاق مونديال الأندية 2023، الذي يقام في السعودية خلال الفترة من 12 ديسمبر حتى 22 من الشهر ذاته.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، النسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية، لتكون الدولة الخامسة التي يخوض بها الأهلي غمار منافسات مونديال الأندية، بعد اليابان والمغرب وقطر والإمارات.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية عبر موقع التواصل الاجتماعي «X»، مقطع فيديو يشيد من خلاله بخبرة الأهلي في البطولة، معتبرًا المارد الأحمر من أكثر الأندية المتمرسة في مونديال الأندية.

واستعرض حساب مونديال الأندية في مقطع الفيديو، احتفالات لاعبي الأهلي مع الجماهير بعد الفوز على سياتل واندرز الأمريكي بهدف محمد مجدي أفشة في الدور الثاني من النسخة الماضية، معلقًا: «الأهلي من أكثر الأندية المتمرسة في كأس العالم للأندية، القرعة جعلته أمام بداية مشتعلة محتملة. الأهلي من أكثر الأندية المتمرسة في كأس العالم للأندية FIFA».

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2023، عن وقوع الأحمر في مواجهة قوية بالدور الثاني، حيث يلتقي بالفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

كما أوقعت القرعة، الأهلي في طريق بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد، في حال تخطيه الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند في الدور الثاني، ليتجنب المارد الأحمر مواجهة مانشستر سيتي بطل أوروبا 2023.

ويتواجد الأهلي في نسخة كأس العالم للأندية 2023، باعتبار بطل أفريقيا، بعد الفوز بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي في النهائي، ليشارك في مونديال الأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي.