عبدالشافي يؤمن الجبهة اليسري بالزمالك في الموسم الجديد

شارك محمد عبدالشافي لاعب الزمالك في تدريبات الفريق اليوم الأربعاء، وظهر بمستوي مميز وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي ضربته في الموسم الماضي بأكمله .

عبدالشافي من تدريب الزمالك اليوم الأربعاء

وأصبحت الجبهة اليسري بالزمالك مؤمنة بعودة الدولي محمد عبدالشافي والذي سيكون الخيار الثاني للمدرب أوسوريو نظرا لخبراته الكبيرة، بعد الخيار الأول أحمد فتوح، كما يعتمد أوسوريو احيانا على فتوح في وسط الميدان ومن الممكن أن يشارك عبدالشافي في هذه الحالة أساسيا .

فيما يأتي حاتم سكر وعبدالله جمعة كخيارات بديلة للمشاركة في الجبهة اليسري حال غياب فتوح ومحمد عبدالشافي لاى سبب .

يبدا الزمالك أول ودياته استعدادا للموسم الجديد غدا الخميس وذلك بمواجهة فريق السكة الحديد .

ويخوض الزمالك المباراة الودية الثانية يوم الإثنين المقبل 11 سبتمبر أمام فريق سيراميكا كليوباترا ثم يغادر الفريق إلى تنزانيا يوم 13 سبتمبر لخوض لقاء أرتا سولار.

ويواجه الزمالك، فريق أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

ويشارك الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد حصده المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الماضي.