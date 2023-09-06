تحت رعاية رئيس الجمهورية.. 17 فريقا يتنافسون على دورى مراكز الشباب بالشرقية

شهد الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، اليوم الأربعاء، مراسم قرعة دورى مراكز الشباب بمحافظة الشرقية والذى يأتى فى نسخته العاشرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتى أجريت فعاليتها بمكتبة مصر العامة بالزقازيق بمشاركة الدكتور دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة المصري.

وأكد الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب، علي أهمية دوري مراكز الشباب في دعم مراكز الشباب بشكل إيجابى من خلال المشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة فضلًا عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة وبث روح الحماس وتكوين وعى رياضي وتنافسي بين اللاعبين في مراكز الشباب.

كما أشار "عبد العظيم" ان دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة يختلف عن باقي النسخ السابقة حيث سوف يتم تشكيل منتخب قوامه ٢٥ لاعب يمثلون محافظة الشرقية لتمثيل المحافظة بدوري الجمهورية ويأتى اختيار اللاعبين من خلال تشكيل لجنة فنية تكون بدورها انتقاء لاعبي منتخب الشرقية وفقا للشروط الفنية والمهارية والأخلاقية للاعبين.

ومن جانبها أكدت الدكتورة دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة، أن دورى مراكز الشباب يساعد علي جذب الشباب إلى مراكز الشباب وتفعيل دور الرياضة للشباب وترسيخ أهداف الرياضة البدنية والصحية التربوية والاجتماعية كما يهدف دوري مراكز الشباب إلى تعزيز الروح الرياضية والتنافسية بين الشباب المصري وتشجيعهم على ممارسة النشاط الرياضي واكتشاف المواهب الرياضية.

وأفاد الدكتور أحمد حماد مدير عام الادارة العامة للشباب، ان عدد الفرق التى سوف تشارك فى النسخة العاشرة لدورى مراكز الشباب 17 فريق على مستوى المحافظة مقسمة الى 4 مجموعات بواقع 4 فرق مقسمة على ثلاث مجموعات باستثناء مجموعة واحد قوامها 5 فرق على أن تُقام كافة الفعاليات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء في العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا،طبقا لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة .

يذكر أن مراسم القرعة تمت بحضور الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، والدكتور ياسر عبد العظيم عميد كلية التربية الرياضية الاسبق - والمدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم فرع الشرقية، والدكتورة دينا الرفاعى عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، والدكتور أحمد حماد مدير عام الادارة العامة للشباب، والاعلامى الرياضى أحمد عبد الباسط، والكاتب الصحفي نشأت حمدي، والكابتن محمد الغياتي المعلق الرياضي.

ياتى دورى مراكز الشباب النسخة العاشرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وتحت اشراف الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية.

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