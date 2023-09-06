مصدر بالزمالك يوضح حقيقة رغبة أوسوريو في الرحيل

كشف مصدر بنادي الزمالك حقيقة رغبة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في الرحيل عن تدريب الفريق، وتواجده حاليا في إسبانيا لإلقاء محاضرات فنية على المدربين.

وأكد المصدر في تصريح لـ"البوابة نيوز" اليوم الأربعاء، أن أوسوريو مستمر مع الزمالك حتى نهاية عقده، وحصل على كل مستحقاته المتأخرة كاملة، وأن تواجده في إسبانيا حاليا لإلقاء محاضرات فنية جاء بالتنسيق مع لجنة الزمالك واعضاء الجهاز الفني المحليين وليس قرار فردي.

وتقرر أن يعود أوسوريو إلي القاهرة لقيادة تدريب الزمالك بعد غد الجمعة، بينما تأكد غيابه عن أول وديات الفريق غدا الخميس استعدادا للموسم الجديد؛ وذلك أمام فريق السكة الحديد.

ويخوض الزمالك المباراة الودية الثانية يوم الإثنين المقبل 11 سبتمبر أمام فريق سيراميكا كليوباترا ثم يغادر الفريق إلى تنزانيا يوم 13 سبتمبر لخوض لقاء أرتا سولار.

ويواجه الزمالك، فريق أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

ويشارك الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد حصده المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الماضي.