الحرية المصري: كلمة الرئيس بمؤتمر السكان والصحة عبرت عن حجم التحديات التي تواجه العالم

أكد النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والامين العام، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال استضافة مصر للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، شملت العديد من رسائل الطمأنينة للشعب المصري، وعبرت عن حجم التحديات التي تواجه العالم جراء الأزمات المتنامية.

وقال مهنى، إن مصر تواجه القضية السكانية التي تعرقل حصاد ثمار التنمية الشاملة، وتشكل عبء ثقيل وتهديد للجهود العظيمة التي تبذلها الدولة في كافة المجالات، ومدي التزامها وحرصها الشديد على توفير كافة الرعاية الصحية والاجتماعية والتنموية للمواطنين، مضيفا أنه من المتوقع أن تنتج عنه توصيات وقرارات هدفها تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة أسهمت في الوصول للملايين من المواطنين وأسهمت فى تحقيق بيئة صحية سليمة للمواطنين، مشددا على أهمية استضافة مصر للمؤتمر العالمي للصحة والسكان، فهو يعد منصة تحاورية لتبادل الخبرات في القطاع الصحي.

وشدد الامين العام للحزب على ضرورة الشعور بالمسئولية تجاه تنظيم الاسرة والحد من انجاب اطفال دون القدرة على أن يعيشوا حياة كريمة توفر لهم ابسط مستحقات الحياة، وأن نحسن استخدام حرية الإنجاب وتوظيفها في مكانها الصحيح ووقتها الصحيح.