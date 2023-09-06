ads
الأربعاء 06 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين بينهما طفلان بالقدس المحتلة

قوات الإحتلال الإسرائيلى
قوات الإحتلال الإسرائيلى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، فلسطينيا قرب باب الخليل، أحد أبواب البلدة القديمة فى القدس المحتلة، وذلك بزعم تنفيذه عملية طعن.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" أن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى إنتشرت فى محيط باب الخليل، وأعاقت مرور المقدسيين، وفتشت فى هوياتهم وأغراضهم الشخصية.

وفى سياق متصل، إعتقلت قوة خاصة تابعة لشرطة الإحتلال الإسرائيلي، اليوم، طفلين من بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن قوات الإحتلال اعتقلت الطفل كمال غانم مصطفى والطفلة بيسان يوسف عبيد.

قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلين فلسطين القدس الخليل
ads