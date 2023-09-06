الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين بينهما طفلان بالقدس المحتلة

اعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، فلسطينيا قرب باب الخليل، أحد أبواب البلدة القديمة فى القدس المحتلة، وذلك بزعم تنفيذه عملية طعن.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" أن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى إنتشرت فى محيط باب الخليل، وأعاقت مرور المقدسيين، وفتشت فى هوياتهم وأغراضهم الشخصية.

وفى سياق متصل، إعتقلت قوة خاصة تابعة لشرطة الإحتلال الإسرائيلي، اليوم، طفلين من بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن قوات الإحتلال اعتقلت الطفل كمال غانم مصطفى والطفلة بيسان يوسف عبيد.