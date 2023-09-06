بيبو: معسكر الأهلي بالنمسا حقق أهدافه.. وكولر اطمأن على جميع اللاعبين

أشاد خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بمعسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم، الذي أقيم على مدى الفترة الماضية في النمسا.

قال بيبو في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي إن معسكر النمسا نجح في تحقيق أهدافه بالنسبة للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، الذي كان يسعى من خلاله لتجهيز كل اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

وأكد مدير الكرة أن الجهاز الفني اطمأن على جميع اللاعبين خلال معسكر الإعداد للموسم الجديد وأن الجميع ظهر في حالة تركيز شديدة، والتزام كامل طوال فترة المعسكر، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي عليهم في الموسم الجديد.

واختتم الأهلي معسكر الإعداد بالنمسا، بأداء آخر تدريباته الجماعية صباح اليوم على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالنمسا.

كان الأهلي خاض مباراة ودية أمس الثلاثاء أمام فريق «NK Aluminiji» السلوفيني، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-1.

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.