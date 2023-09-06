للتحول الرقمي.. رئيس قضايا الدولة يدشن منظومة الفيديو كونفرانس

دشن المستشار / مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدوله منظومة الفيديو كونفرانس داخل الإدارة العامة بالقاهرة وفي إطار حرص علي التواصل الفعال مع المستشارين رؤساء الفروع إلتقي اليوم الأربعاء بالمستشار / رئيس فرع قنا ثان، والمستشار / رئيس فرع بنها اول، والمستشار / رئيس فرع الاسكندرية اول، و المستشار/ رئيس فرع طنطا اول.

تناول اللقاء متابعة حسن سير العمل داخل الفروع وتذليل العقبات التي تواجه كل فرع

وسوف يقوم رئيس هيئة قضايا الدوله بعقد اجتماعات دوريه مع جميع رؤساء الفروع والأقسام والأعضاء من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.



حضر اللقاء المستشار / أحمد سعد نائب رئيس الهيئة والمشرف علي مكتب الوزير رئيس الهيئة.

و المستشار/ وليد عناني الآمين العام المساعد للعلاقات العامة والتحول الرقمي.

جاء ذلك في إطار منظومة التحول الرقمي ورؤيه مصر ٢٠٣٠ وإيمانا من رئاسة هيئة قضايا الدولة بحتمية التحول الرقمي وأهميته.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة.

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