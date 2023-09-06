مبادرة 100 مليون شجرة.. جامعة المنيا وشركة المياه يوقعان بروتوكولاً للتعاون المشترك

وقع الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا، بروتوكول تعاون بين كلية الزراعة بجامعة المنيا، وشركة المنيا لمياه الشرب والصرف الصحي، ممثلاً عنها، المهندس رجب السعيد علي جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.



حضر توقيع البروتوكول الدكتور حمدان إبراهيم محمود، عميد كلية الزراعة، والدكتور محي الدين محمد عبد العظيم وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس الفريق العلمي لصياغة بنود البروتوكول، والمهندس رجب السعيد علي جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، المهندس جلال عبد الجيد، مدير عام الادارة الزراعية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.



وأشار فرحات أن البروتوكول يأتي تفعيلا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية بزراعة 100 مليون شجرة، بناء على تخصيص 96 فدان لصالح شركة المنيا لمياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ محطة معالجة الحمأة بالظهير الصحراوي الغربي التي تقوم بمعالجة الحمأة وإنتاج الكمبوست والمخصبات الزراعية، موضحاً أن البروتوكول يهدف إلى وضع الإطار العام الملائم الذي يتم من خلاله تنسيق التعاون بين الطرفين للمساعدة في تحقيق أهدافهما على ضوء خطة عمل مشتركة في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والتدريب، ودعم البرامج التطويرية، والثقافية، التي تم الاتفاق عليها بينهما، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفعالية التي اشتملت على عقد المؤتمرات المتخصصة والندوات وورش العمل، الدورات التدريبية، وتبادل الخبرات المعرفية والأبحاث والدراسات.



وأعرب فرحات عن اعتزاه بالتعاون مع هيئة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لتحقيق الهدف المشترك بينهما لخدمة أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.