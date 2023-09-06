تشيلسى يتخلص من أصحاب الرواتب الضخمة

نجحت إدارة نادى تشيلسى الإنجليزى، فى التخلص من العديد الأسماء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والتى كانت تمثل لهم عبئا كبيرا على دكة البدلاء أو فى التشكيل وكذلك الرواتب الضخمة التى كانت تتحملها الإدارة، ليعلن عن عملية تطهير لم يشهدها الفريق اللندنى من قبل تحت عنوان «تشيلسى وتصدير الأسحلة الفاسدة».



وحرص الأمريكى تود بويلى المالك الجديد لنادى تشيلسى الإنجليزى، على تدعيم النادى بصفقات جديده، بعد أن قام بتوفير سيولة مادية وفائض بشرى فى القائمة الجديدة تحت قيادة الأرجنتينى ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفنى الذى تولى القيادة بعد نهاية الموسم.



ونجح مسؤولو الصفقات فى «البلوز»، فى تسويق الأسماء التى يريد التخلص منها رغم عدم مشاركة أكثرهم خلال الفترة الماضية، وذلك بأرقام كبيرة جدا خلال الميركاتو الصيفى الماضى مما وضع الفرق التى حصلت على خدماتهم فى محل انتقاد، خاصة وأنهم لم يقدموا أى شئ لفرقهم الجديدة، ويأتى على رأسهم الصفقة الأعلى وهى كاى هافيرتز، الذى رحل إلى أرسنال مقابل 75 مليون يورو.



واستغنى تشيلسى عن 16 لاعبا إلى بين معار وراحل لفسخ عقده ولانتهائه، أو من بيعوا بمبالغ قياسية، لتصل قيمة ما حصل عليه البلوز إلى الآن من مبيعات صفقاته إلى أكثر من 250 مليون يورو، وهى قيمة تدل على المجهود الذى يبذله تشيلسى لغربلة صفوفه بشكل كامل.

وجاء على رأس قائمة الراحلين الألمانى كاى هافيرتز الذى رحل إلى أرسنال مقابل 75 مليون يورو، والإنجليزى ماسون ماونت إلى صفوف مانشستر يونايتد مقابل 64 مليون يورو، والكرواتى ماتيو كوفاسيتش إلى مانشستر سيتى مقابل 29 مليون يورو، والسنغالى كاليدو كوليبالى، لاعبا للهلال مقابل 23 مليون يورو، والأمريكى كريستيان بوليسيتش راحلا إلى آى سى ميلان مقابل 20 مليون يورو، والحارس السنغالى إدوارد ميندى إلى أهلى جدة مقابل 18.5 مليون يورو، والإنجليزى روبن لوفتوس تشيك، إلى آى سى ميلان مقابل 16 مليون يورو، وإيثان إمبادو إلى ليدز يونايتد مقابل 8.5 مليون يورو.



وكذلك انضم كالوم هودسون أودوى لنوتينجهام فوريست من تشيلسى فى صفقة تبلغ قيمتها الأولية 3 ملايين جنيه إسترلينى، وربما ترتفع إلى 5 ملايين جنيه إسترلينى فى حال تحقيق الحوافز.



بينما الراحلون بعد انتهاء عقدهم أو فسخه بالتراضى، جاء على رأسهم الفرنسى نجولو كانتى إلى اتحاد جدة كانتقال حر، يير إيميريك أوباميانج والذى انتقل إلى مارسيليا، فى صفقة انتقال حر، الذى سمح له بالانتقال بشكل مجانى، والإسبانى سيزار أزبيليكويتا إلى أتلتيكو مدريد، والغانى عبدالرحمن بابا الذى انتقل إلى باوك سالونيكا اليونانى، والفرنسى تيموى باكايوكو الذى تم فسخ عقده ولم يرتبط بناد آخر حتى الآن.



بينما الراحلون على سبيل الإعارة، روميلو لوكاكو إلى روما فى صفقة إعارة حتى يونيو، ولا يتضمن شرط خيار الشراء،وأندريه سانتوس إلى نوتنجهام فورست، وحيكم زياش إلى جالطة سراى، مع خيار الشراء المجانى، والإيطالى سيزار كاسادى إلى ليستر سيتى، وكيبا إلى ريال مدريد، وحارس المرمى الشاب جاجا سلونينا ينضم إلى نادى يوبين البلجيكى، وأنجيلو جابرييل إلى ستراسبورج.