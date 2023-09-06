الأرصاد:غدا طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا مائل للحراراة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 39

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس شديد الحرارة جاف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن لقناة، وتتكون أتربة عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 39 28

العاصمة الادارية 39 27

6 اكتوبر 40 27

بنهــــا 39 27

دمنهور 39 26

وادى النطرون 40 27

كفر الشيخ 38 26

المنصورة 39 28

الزقازيق 39 28

شبين الكوم 39 28

طنطا 39 27

دمياط 33 26

بورسعيد 34 26

الإسماعيلية 38 27

السويس 38 26

العريش 34 25

رفح 34 25

رأس سدر 37 26

نخل 36 19

كاترين 32 18

الطور 37 27

طابا 36 26

شرم الشيخ 41 30

الاسكندرية 37 26

العلمين الجديدة 36 26

مطروح 35 25

السلوم 34 25

سيوة 37 24

رأس غارب 42 30

الغردقة 42 31

سفاجا 41 29

مرسى علم 42 30

شلاتين 41 31

حلايب 37 29

أبو رماد 40 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 41 25

بني سويف 42 25

المنيا 42 24

أسيوط 43 26

سوهاج 43 27

قنا 44 27

الأقصر 45 28

أسوان 46 29

الوادى الجديد 45 25

أبوسمبل 45 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 44 32

المدينة 46 31

الرياض 44 28

المنامة 39 33

أبوظبى 42 31

الدوحة 40 32

الكويت 45 28

دمشق 38 20

بيروت 31 27

عمان 35 22

القدس 34 22

غزة 32 26

بغداد 45 29

مسقط 32 29

صنعاء 29 15

الخرطوم 42 29

طرابلس 28 24

تونس 31 22

الجزائر 27 19

الرباط 26 18

نواكشوط 32 27

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 30 16

إسطنبول 30 22

إسلام آباد 37 24

نيودلهى 36 27

جاكرتا 34 24

بكين 32 24

كوالالمبور 32 25

طوكيو 32 23

أثينا 28 23

روما 33 18

باريس 32 19

مدريد 29 18

برلين 29 16

لندن 31 17

مونتريال 31 20

موسكو 17 10

نيويورك 34 24

واشنطن 37 22

أديس أبابا 19 12