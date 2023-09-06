الصين تدرس طرح المزيد من السياسات الداعمة للقطاع الصناعي

تعهدت الصين بالنظر في سياسات داعمة إضافية للقطاع الصناعي وجعل هذه السياسات أكثر استهدافا وفعالية لتعزيز التنمية عالية الجودة للقطاع.

وقال تاو تشينغ، مسؤول في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء الماضي "يجب أن نغتنم الفترة الحرجة للتحول والارتقاء الاقتصادي، وتعزيز التحول والتكيف الهيكلي للاقتصاد الصناعي، وتعزيز قوته الدافعة الداخلية، ودفع تنميته عالية الجودة إلى الأمام".

وقال تاو إن الوزارة ستنسق مع الإدارات الأخرى لخلق تآزر في السياسات وتحسين آلية الاتصال مع شركات التصنيع وتعظيم فعالية السياسات.

جاء هذا البيان بعد أن كشفت البلاد عن تدابير داعمة لـ10 صناعات، بما في ذلك الصلب والمعادن غير الحديدية والكيماويات والسيارات والآلات ومواد البناء، والتي تمثل حوالي 70 في المائة من الناتج الصناعي ذي القيمة المضافة للشركات الكبرى في البلاد، وفقا للوزارة.

وقال تاو "من خلال تحقيق الاستقرار في هذه الصناعات الرئيسية، سنكون قادرين على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الصناعي بشكل أساسي".

وأضاف المسؤول أنه على الرغم من أن الانتعاش قد يكون عملية شاقة، إلا أن القطاع الصناعي في البلاد حافظ على اتجاه الانتعاش المستمر.