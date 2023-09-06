ساكا أفضل لاعب إنجليزى فى موسم 2022/2023

توج بوكايو ساكا لاعب فريق آرسنال، بجائزة أفضل لاعب كرة قدم إنجليزي لموسم 2022/2023، التى اعلن عنها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وحل لاعب ريال مدريد الشاب جود بيلينجهام، حسب تصويت الجماهير في المركز الثاني وهاري كين الذي جاء في المركز الثالث.

وتُهدى هذه الجائزة لأفضل لاعب بالمنتخب الإنجليزي، وتمكن ساكا في الموسم الماضي من تسجيل 7 أهداف خلال 10 مباريات بما فيهم الـ"هاتريك" الذي أحرزه في شباك مقدونيا الشمالية.

كما ساهم مهاجم الجانرز في 3 أهداف للأسود الثلاثة في مونديال قطر 2022، والذي وصل فيه الفريق للدور ربع النهائي قبل أن يسقط أمام فرنسا.

وخاض ساكا، الذي اختير في الأسبوع الماضي كأفضل لاعب شاب من قبل رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين الإنجليزية، إجمالي 28 مباراة مع المنتخب الإنجليزي وسجل خلالها 11 هدفا.