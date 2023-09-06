الخطيب يُهدي درع وعلم الأهلي للسفير المصري بالنمسا

زار محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، مقر السفارة المصرية في النمسا ووجه الشكر للسفير المصري محمد الملا على المجهودات الكبيرة التي قامت بها السفارة المصرية مع بعثة الأهلي منذ بدء الترتيبات لمعسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم الذي اختتم اليوم بالنمسا.

وأهدى محمود الخطيب، درع وعلم النادي الأهلي إلى السفير محمد الملا، تقديرًا للدور الكبير الذي قام به طاقم السفارة مع بعثة الأهلي خلال فترة إقامتها بالنمسا، وتسهيل مهمة الفريق في معسكر الإعداد.

وكان السفير المصري قد حرص على دعم ومساندة بعثة الأهلي طوال فترة وجودها بالنمسا، كما حرص على حضور المباراة الودية للأهلي أمام «NK Aluminiji» السلوفيني، والتي أقيمت أمس وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3 - 1.