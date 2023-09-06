ads
الأربعاء 06 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الخطيب يُهدي درع وعلم الأهلي للسفير المصري بالنمسا

الخطيب يُهدي درع
الخطيب يُهدي درع وعلم الأهلي للسفير المصري بالنمسا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

زار محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، مقر السفارة المصرية في النمسا ووجه الشكر للسفير المصري محمد الملا على المجهودات الكبيرة التي قامت بها السفارة المصرية مع بعثة الأهلي منذ بدء الترتيبات لمعسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم الذي اختتم اليوم بالنمسا. 
وأهدى محمود الخطيب، درع وعلم النادي الأهلي إلى السفير محمد الملا، تقديرًا للدور الكبير الذي قام به طاقم السفارة مع بعثة الأهلي خلال فترة إقامتها بالنمسا، وتسهيل مهمة الفريق في معسكر الإعداد.
وكان السفير المصري قد حرص على دعم ومساندة بعثة الأهلي طوال فترة وجودها بالنمسا، كما حرص على حضور المباراة الودية للأهلي أمام «NK Aluminiji» السلوفيني، والتي أقيمت أمس وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3 - 1.

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي السفارة المصرية في النمسا درع وعلم النادي الأهلي
ads