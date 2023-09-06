شاهد| بعد 43 عاما.. سفاح الجيزة يحيي "العدل فوق الجميع"

تصدر موال "العدل فوق الجميع" مواقع التواصل الاجتماعى، والذي يتضمنه مسلسل "سفاح الجيزة"، بطولة الفنان أحمد فهمى.

الموال من تقديم الفنانة الشعبية بدرية السيد، المشهورة بـ"بدارة"، وتم إطلاقه في 1980، وكتب كلماته الشاعر سيف النصر محمـد، وألحان فتحي خالد.

وانطلقت منذ أيام أولى حلقات مسلسل سفاح الجيزة، ويجسد المسلسل قصة قذافي فراج الشهير بـ"سفاح الجيزة"، والذي ارتكب 4 جرائم قتل فضلاً عن جرائم النصب حتى انتهى أمره بالإعدام.

ومسلسل “سفاح الجيزة”، بطولة أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبدالله، ونخبة من النجوم.