صور.. نجمة بوليوود مانوشي تشولار تتألق بالزهري 

شاركت ممثلة بوليوود وملكة جمال العالم لعام 2017 مانوشي تشولار، جمهورها أحدث إطلالتها عبر حسابها على تطبيق "انستجرام".

وأرفقت تشولار البوست بتعليق : "قوة الزهر" ، وارتدت بنطلون و"فيست" من اللون الزهري من مجموعة "vivace" لصيف 2022 لمصممة الأزياء داليدا عياش.

من جهة أخرى، تستعد مانوشي تشيلار لإصدارها القادم فيلم "العائلة الهندية الكبرى" ،مع الفنان فيكي كوشال، حيث من المقرر أن يتم عرض فيلم "Vijay Krishna Acharya" في دور العرض بالهند يوم 22 من سبتمبر الجاري.

تدور أحداث الفيلم في قلب الهند حول الجنون الذي يحدث داخل عائلة فيكي بسبب بعض التطورات المفاجئة الخارجة عن سيطرة أي شخص.