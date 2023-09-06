ثقب الرأس وحشوه بالثوم.. اعتقادات حول الصداع وطرق العلاج القديمة

الصداع، هذا الشعور المزعج الذي يصيب الإنسان في أحيانٍ كثيرة، هو حالة شائعة وغالبًا ما يُعتبر مؤقتًا وبسيطًا. ومع ذلك، فقد تعددت وتنوعت الاعتقادات حول أسباب الصداع والطرق التي يمكن استخدامها لعلاجه عبر التاريخ وفي مختلف الثقافات.
في هذا التقرير، سنستكشف عالم الصداع والاعتقادات القديمة التي كانت تُرافق هذه الحالة. سنقوم بتقسيم التقرير إلى جزئين رئيسيين: الجزء الأول سيركز على الاعتقادات حول أسباب الصداع، بينما سيتناول الجزء الثاني الطرق الغريبة والقديمة التي اعتُمدت في محاولة للتخلص من هذا الألم.
اعتقادات حول أسباب الصداع
الصداع هو حالة شائعة يعاني منها البشر منذ آلاف السنين. وعبر التاريخ، طوّرت الثقافات المختلفة اعتقاداتها حول أسباب الصداع، وعاداتها وتقاليدها في محاولة لتفسير هذه الحالة المزعجة.
- الأرواح الشريرة والسحر: في العديد من الثقافات القديمة، كان الصداع يُعزى إلى تأثير الأرواح الشريرة والسحر. كان الأشخاص الذين يعانون من الصداع يشتبهون في أنهم تعرضوا للسحر أو تعرضوا للعين الحسدية. كانوا يلجؤون إلى الشعب المحليين والطباهين لإزالة هذه الأرواح والسحر.
- الأطعمة والتغذية: اعتقد البعض أن بعض الأطعمة يمكن أن تسبب الصداع. على سبيل المثال، كان يُعتقد أن تناول الجبن أو الشوكولاتة يمكن أن يثير الصداع لدى بعض الأشخاص. هذا الاعتقاد أثر على عادات التغذية في الماضي حيث تجنب البعض تناول هذه الأطعمة.
- التغييرات الجوية والبيئية: في بعض الثقافات، كان الناس يعتقدون أن التغييرات في الطقس أو البيئة الجغرافية يمكن أن تكون سببًا للصداع. كان الصداع يرتبط بتغيرات في ضغط الجو، وقد اعتقد البعض أن تلك التغييرات تؤثر على الدورة الدموية وتسببان الصداع.
- لمعتقدات الدينية والروحانية: في بعض الحالات، كان الصداع يُعزى إلى معتقدات دينية أو روحانية. على سبيل المثال، في الهند، يُعتقد أن بعض الآلهة يمكن أن تسبب الصداع كعقوبة للخطايا. وكان العلاج يشمل عادات دينية معينة لإزالة هذه العقوبة.
- التوتر النفسي والعاطفي: كان يُعتقد أن التوتر النفسي والعاطفي يمكن أن يكون سببًا رئيسيًا في الصداع. كان الناس يعتقدون أن القلق والضغوط النفسية يمكن أن يزيدان من توتر العضلات ويسببان الصداع.
طرق العلاج القديمة
إن الحاجة إلى التخلص من الصداع وتخفيف آلامه لم تكن محصورة في العصور الحديثة، بل كانت تمتد إلى العصور القديمة حيث كانت هناك طرق غريبة وغير تقليدية لعلاج هذه الحالة المزعجة. فيما ي
لي نظرة على بعض هذه الطرق العلاجية القديمة والغريبة:
- إراقة الدم: كانت إراقة الدم هي العلاج الأكثر شيوعًة للصداع والعديد من الأمراض الأخرى قبل ظهور الطب الحديث. كان يُعتقد أن إعادة توازن النظام البشري تحدث عندما يتم إراقة الدماء. تباينت طرق إراقة الدم لعلاج الصداع تحديدًا وشملت تمرير ريشة طائر في أنف المريض وحركتها لحين نزول قطرات من الدم.
- ربط حيوان ميت فوق الرأس: هذه التقنية الغريبة لعلاج الصداع تعود للطبيب العربي الشهير علي بن عيسى الكحال في القرن الحادي عشر الميلادي. كان يُوصى بربط حيوان الخلد الميت فوق رأس الشخص المصاب بالصداع وتركه حتى يزول الألم. الأسباب وراء هذا العلاج الغريب لم تكن معروفة.
- تمرير حبة من الثوم في ثقب بالوجه: اقترح الطبيب أبو القاسم الزهراني في القرن الـ10 وضع فص من الثوم في صدغ المصاب بالصداع لعلاج الألم. هذا العلاج البسيط كان يشمل إجراء جرح صغير في الجلد ووضع الثومة داخله، ثم تركه لبضعة أيام.
- إشعال النار في الرأس: عند الشعور بألم الرأس الشديد، اعتمد أراتيوس الكابادوكيا، طبيب يوناني قديم، على إشعال النار في الرأس لتخفيف الألم. هذه العملية كانت تتضمن حرق الجلد سطحيًا وصولًا إلى العضلات. كما تم شق العظام وكشطها لتسمح لللحم بالنمو فوق المنطقة المحترقة.
- ثقب الجمجمة: تعددت طرق ثقب الجمجمة لعلاج الصداع في العصور القديمة. كان هذا الإجراء يتضمن إزالة قطعة صغيرة من عظم الجمجمة لأغراض علاجية. وقد تم تنفيذ هذا الإجراء في العصور القديمة دون التفهم الكامل لتأثيراته على الجسم.