دورات تدريبية مجانية للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل بالوادى الجديد

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، بدء تلقى طلبات الراغبين في الحصول على التدريب المهني على 4 مهن يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة وهي : مهنة تصنيع السجاد والكليم، وأعمال الخوص والإكسسوارات والخرز والمشغولات اليدوية باللواء صبيح، ومهنة إصلاح وصيانة طلمبات المياة ومواتير الغاطس بموط والفرافرة ، وذلك بمراكز التدريب المهنى التابعة، في إطار خطة التدريب المهني للعام 2023 /2024 تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالتدريب المهني وتوفير مزيد من برامج التدريب على المهن المستحدثة والتي يحتاجها سوق العمل بالمحافظات للشباب من الجنسين، لتأهيلهم واصقال مهاراتهم لدخول سوق العمل.

وأوضح احمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، أن البرامج المقدمة للشباب من الجنسين من سن 18 إلى 45 سنة بشرط التفرغ الكامل للتدريب خلال فترة الدورات، كما يحصل المتدربين علي شهادة معتمدة باتمام التدريب تؤهلهم للعمل في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، مع تسليمهم أدوات وملابس التدريب مجاناً، وتأمين صحي ضد الاصابات خلال التدريب، ومكافات للأوائل، ومحدداً الأوراق المطلوبة للالتحاق بالتدريب وهي صورة بطاقة الرقم القومي، و2 صورة شخصية، وصورة من المؤهل الدراسي إن وجد..