صور.. نجوم فيلم "أولاد حريم كريم" يفاجئون الجمهور في التجمع الخامس

حرصت النجمات بشرى وعلا غانم على مشاهدة فيلم "أولاد حريم كريم" مع الجمهور في أحد سينمات منطقة التجمع الخامس، في مفاجأة لكل الحضور.

كما حضر أيضا عدد من النجوم الشباب المشاركين بالفيلم من أبرزهم تيام مصطفى قمر وكريم كريم وهنا داوود وفؤاد محسن.

وعقب انتهاء العرض حرص العديد من الحاضرين على التقاط الصور التذكارية معهم.

ويعرض حاليا فيلم "أولاد حريم كريم" بالسينمات منذ أسبوع وحقق إيرادات مرتفعة تخطت ٣ ملايين و٥٠٠ ألف جنيها.

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل وبشري، بالإضافة إلي مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج انتلجنت وتوزيع خارجي روتانا.

وأقيم مؤخرا عرضان للفيلم بحضور كل أبطاله في القاهرة والإسكندرية.