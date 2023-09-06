وزارة العمل: ختام برنامج تدريبي على التسويق الإلكتروني لشباب أسوان

قالت وزارة العمل فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن مديرية العمل بمحافظة أسوان إنتهت من فاعليات الدورة التدريبية الثانية على مهنة التسويق الالكتروني، بمركز التدريب المهنى بالمحمودية، والذى يأتى فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP، والذي تم الإعلان عنها فى يونيو الماضى عبر الرابط الإلكتروني المخصص للتقديم من خلاله.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة وحرصه على تقديم أفضل الخدمات التدريبية المجانية للشباب من الجنسين والراغبين فى العمل بالمحافظات من خلال دراسة جيدة لمتطلبات سوق العمل من المهن وعلى رأسها وظائف تكنولوجيا المعلومات والمستقبل ومراعاة ذلك فى البرامج التدريبية المقدمة للشباب من الجنسين.

وقال فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان، بأن هذه البرامج التدريبية المقدمة للشباب تم إجراء اختبارات ما قبل التدريب لمن انطبقت عليهم شروط الالتحاق واجتازوا الاختبار النظري السابق للتدريب، والبدء في تنفيذ المجموعة الثانية لعدد 20 متدرب، موضحًا أن البرنامج التدريبى ينقسم إلى ثلاثة أجزاء تدريبية وهي المهارات الذاتية، والتسويق الالكتروني، والفوتوشوب، كما قام المتدربين بعرض مشروعات التخرج الخاصة بهم ومناقشتهم بشأنها.

وأضاف “صابر” أن المتدربين قدموا الشكر والتقدير لوزير العمل وفريق عمل المديرية وبرنامج الأغذية العالمى على جهودهم وحرصهم على إتاحة مثل هذه التدريبات المجانية للشباب المقبل والباحث عن العمل ومدى استفادتهم عمليًا وعلميًا وكيف أثرت على تفكيرهم ورؤيتهم لأهدافهم الشخصية وإصرارهم على تطبيق ما تعلموه خلال التدريب وعن أهمية كيفية استثمار هذه المهارات التي جعلتهم يفكرون جديًا في تنفيذ شركات تسويقية مصغرة مكونة من فريق عمل المجموعة التدريبية.

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