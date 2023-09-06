بعد تعرضه لأزمة قلبية.. صلاح بيصار يطمئن محبي الناقد عز الدين نجيب

طمأن الفنان التشكيلي والناقد صلاح بيصار، محبى الفنان والناقد عز الدين نجيب، على حالته الصحية، بعد نقله إلى أحد المستشفيات لتعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وقال "بيصار" عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك": "الحمد لله ..الفنان الناقد عز الدين نجيب فى تحسن.. ادعو له بتمام الشفاء، اليوم كنا فى زيارة للفنان عز الدين نجيب بالعناية المركزة.. أنا والأستاذة الناقدة فاطمة على.. الحمد لله تحسنت حالته وتواصلنا معه بالكتابة وكانت درجة تركيزه جيدة.. كما تم الاطمئنان عليه من الطبيب المعالج بالعناية المركزة الذى أشار إلى أنه سيتم رفع الوصلات الخاصة بجهاز التنفس الصناعى في أقرب وقت".

وتابع: "وعلى الذين يشيعون اليأس والإحباط بيننا بتصريحاتهم المتشائمة يكفوا عن ذلك فلا وصاية من أحد على أحد.. ورحمة الله ليس لها حدود.. أطيب التمنيات بتمام الشفاء للفنان الناقد" .

عز الدين نجيب، يُعد أحد أهم نقاد الحركة التشكيلية المعاصرة، كما شغل مناصب عديدة، منها منصب المشرف العام على مراكز الفنون التشكيلية مثل مركز الجرافيك ومركز النحت ومركز الخزف في الفسطاط في الفترة من عام 1982 إلى 1990. كما عمل كمدير تحرير لمجلة الشموع في عام 1991 وأسس مجمع الفنون في مدينة 15 مايو وتم تعيينه مديرًا عامًا له في الفترة من عام 1990 إلى 1992. وتم تعيينه أيضًا مديرًا عامًا للإدارة الالتشكيلية في وزارة الثقافة المصرية في الفترة من عام 1992 إلى 1993.