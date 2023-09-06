رئيس "طيبة التكنولوجية" بالأقصر يبحث خطة عمل العام الجامعي الجديد.. صور

عقد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع أعضاء الجهاز الإداري بالجامعة، لمناقشة خطة استقبال الطلاب الجدد ووضع خطط العمل للعام الجامعي الجديد 2023-2024، بحضور أحمد الفاضل، أمين عام الجامعة.

واستهل رئيس الجامعة، اللقاء بتقديم الشكر لأعضاء الجهاز الإداري بالجامعة لما بذلوه من جهود خلال العام الجامعي الماضي، موجها بضرورة الاستمرار في بذل الجهود وتحسين وتطوير مستوى العمل خلال العام الجامعي الجديد 2023-2024، لافتا إلى أن الجامعة أمامها تحديات كونها جامعة وليدة، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة تعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه سير العملية التعليمية للوصول بالجامعة إلى الصفوف الأولى لتنافس كبرى الجامعات.

وناقش زين الدين، آليات وضع خطة تدريبية، لتطوير وتعزيز مهارات الجهاز الإداري، من خلال عقد ورش عمل ودورات تدريبية متقدمة لمواكبة التطور التكنولوجي وتأهيل الجهاز الإداري، لضم جامعة طيبة التكنولوجية إلى صفوف الجامعات الرقمية الذكية، تنفيذاً للرؤية الإستراتيجية الوطنية للتعليم 2030.

ووجه رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، بتقديم تقرير مفصل بإنجازات ومتطلبات كل إدارة من وسائل داعمة لتحقيق التقدم والتطوير داخل كافة الإدارات، معربا عن سعادته دائما بالتواجد وسط فريق العمل والحوار المتبادل، والعمل دائما كأسرة واحدة مترابطة ومكملة لبعضها البعض.

وفي سياق متصل، نظمت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، ندوة تثقيفية للجهاز الإداري بعنوان "التحول الرقمي في الإدارة" بهدف نشر ثقافة الرقمنة بالجامعة، بحضور الدكتور حمودة محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا خدمات الصناعة والطاقة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري للجامعة.

تناولت الندوة، التي ألقاها الدكتور سلامة عمار، الأستاذ المساعد ببرنامج تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر، تعريف المقصود بالتحول الرقمي ومدى جاهزية مؤسساتنا للتحول الرقمي والفرق بين التحول الرقمي السطحيshallow digital transformation والتحول الرقمي العميق Deep Digital transformation وصولا إلى إنترنت الأشياء Internet of things (IOT) وانترنت كل الأشياء (IOE) والمنزل الذكي smart home والمدن الذكية smart cities.

كما تطرق سلامة إلى تحديات وعوائق التحول الرقمي وكيفية التغلب عليها لتحقيق الفوائد المدركة من التحول الرقمي حتى يكون مجديا ومثمرا، مؤكدا أن جائحة كورونا أكدت أهمية التحول الرقمي خاصة في موجة الغلاء العالمية، والتي تتطلب تخفيضا للنفقات، من خلال تعظيم الاستفادة من التحول الرقمي.

من جانبه، أكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أن التحول الرقمي في الجامعات يعتبر سمة أساسية من سمات الحياة الجامعية لاسيما في الجامعات التكنولوجية، موضحا أن الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات والمحاضرات وورش العمل التي ستعقدها الجامعة لنشر ثقافة الرقمنة، خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لتطبيق التحول الرقمي في كل إدارات الجامعة والتي ستصبح بدورها جامعة ذكية.

وفي الختام، وجه الدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا خدمات الصناعة والطاقة، الشكر لرئيس الجامعة على إتاحته الفرصة لعقد تلك الندوة التثقيفية، والشكر أيضا للدكتور سلامة عمار، مؤكدا أن الجامعة التكنولوجية بها العديد من الكوادر الأكاديمية المتخصصة في مجالات الرقمنة، إضافة إلى وجود بنية تحتية تكنولوجية متطورة تؤهلها لأن تصبح جامعة ذكية في القريب العاجل.

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اجتماع الجهاز الإداري (2)

اجتماع الجهاز الإداري (3)

اجتماع الجهاز الإداري (4)

اجتماع الجهاز الإداري (5)

ندوة التحول الرقمي (1)

ندوة التحول الرقمي (2)

ندوة التحول الرقمي (3)

ندوة التحول الرقمي (4)

ندوة التحول الرقمي (5)

ندوة التحول الرقمي (6)

ندوة التحول الرقمي (7)

ندوة التحول الرقمي (8)

ندوة التحول الرقمي (9)

ندوة التحول الرقمي (10)

ندوة التحول الرقمي (11)

ندوة التحول الرقمي (12)

ندوة التحول الرقمي (13)

ندوة التحول الرقمي (14)