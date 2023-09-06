بالصور.. رئيس كهرباء القناة يزور جنوب سيناء

زار المهندس سامي عرفه أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء، اليوم الأربعاء، محافظة جنوب سيناء، في جولة تفقدية لقطاع كهرباء بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار متابعة رئيس الشركة لأداء كافة قطاعات الشركة المختلفة لتقيم أدائها والوقوف على المشروعات القومية التي تنفذها الشركة وإزالة اي عقبات تواجه العمل.

استهل أبو وردة جولته بتفقد موزع أكبر مشروع تنموي زراعي تقوم الدولة به في جنوب سيناء مشروع الريف المصري لزراعة 25000 فدان ثم تفقد بعد ذلك انشاء خطوط الجهد المتوسط داخل المشروع وطالب بضرورة الانتهاء من تجهيز الطرق داخل المشروع حتى تتمكن الشركة من الانتهاء من تركيب كافة خطوط الجهد المتوسط كما طالب سيادته بضرورة أن يتم تنفيذ كافة الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية والعالمية.

كما طالب ان يتم تجهيز الأعمدة على الأرض قبل زراعتها وان يتم البدء فورا في شد اسلاك الجهد المتوسط للخطوط التي تم زراعتها، كما طالب بوضع جدول زمني محدد لانتهاء من كافة الأعمال خلال شهر واحد .

حضر الزيارة عدد من مسؤولي الريف المصري بجنوب سيناء.

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