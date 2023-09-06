ads
الأربعاء 06 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. رئيس كهرباء القناة يزور جنوب سيناء

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

زار المهندس سامي عرفه أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء، اليوم الأربعاء، محافظة جنوب سيناء، في جولة تفقدية لقطاع كهرباء بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار متابعة رئيس الشركة لأداء كافة قطاعات الشركة المختلفة لتقيم أدائها والوقوف على المشروعات القومية التي تنفذها الشركة وإزالة اي عقبات تواجه العمل.

 استهل أبو وردة جولته بتفقد موزع أكبر مشروع تنموي زراعي تقوم الدولة به في جنوب سيناء مشروع الريف المصري لزراعة 25000 فدان ثم تفقد بعد ذلك انشاء خطوط الجهد المتوسط داخل المشروع وطالب بضرورة الانتهاء من تجهيز الطرق داخل المشروع حتى تتمكن الشركة من الانتهاء من تركيب كافة خطوط الجهد المتوسط كما طالب سيادته بضرورة أن يتم تنفيذ كافة الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية والعالمية.

كما طالب ان يتم تجهيز الأعمدة على الأرض قبل زراعتها وان يتم البدء فورا في شد اسلاك الجهد المتوسط للخطوط التي تم زراعتها، كما طالب بوضع جدول زمني محدد لانتهاء من كافة الأعمال خلال شهر واحد .

حضر الزيارة عدد من مسؤولي الريف المصري بجنوب سيناء.

inbound7614983218405451476
inbound7614983218405451476

inbound4440420288679602331
inbound4440420288679602331

inbound1226067634868626196
inbound1226067634868626196
المهندس سامي عرفة ابووردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء - جنوب سيناء قطاع الكهرباء الريف المصري
ads