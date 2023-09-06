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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة العمل:دورات تدريبية مجانية على 4 مهن بالوادى الجديد

وزارة العمل
وزارة العمل
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قالت وزارة العمل إن مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد تابعت الدورات التدريبية المجانية التي يتم تنفيذها بجمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية اللواء صبيح ، ووحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية بقرى الكفاح بمركز الفرافرة ، لـ 55 متدربة من فتيات المحافظة ، وذلك على مهن المشغولات اليدوية والإكسسوارات، وأعمال الخوص ، وأعمال السجاد والكليم،ومهنة التفصيل والحياكة،ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب ،وذلك  تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد ، فى تقرير للوزارة ، أن المديرية فى إطار تنفيذ خطة التدريب المهني للعام 2023 / 2024 ، التي اعتمدتها وزارة العمل لتنفيذها بمراكز التدريب المهنى والوحدات المتنقلة بالمحافظات ، بدأت في تنفيذ برامج تدريب مجانية لفتيات المحافظة بواقع 15 متدربة على مهنة المشغولات اليدوية والإكسسوارات،و 15 متدربة على مهنة  أعمال الخوص ، و 15 متدربة على مهنة أعمال السجاد والكليم ، وذلك بجمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية اللواء صبيح ، كما أنه وفى الوحدة المتنقلة التابعة للمديرية بقرى الكفاح بمركز الفرافرة جرى تنفيذ برنامج تدريبى لـ 10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة ، كما يمكن للشباب الراغب فى الحصول على تلك الفرص التدريبية من خلال التقديم بمقرات مراكز التدريب المهنى وإدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ، ويحصل المتدربين أثناء التدريب على كافة الأدوات مجاناً وشهادة معتمدة فى نهاية الدورات تؤهلهم للعمل فى القطاع الخاص والاستثماري.

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